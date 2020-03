Ott Tänak: ma ei tunne ennast Hyundai roolis piisavalt enesekindlalt 

Monte Carlos avarii tõttu katkestanud ja Rootsi rallil poodiumile jõudnud Tänak sai Mehhikos Hyundai i20le külge uued aerodünaamilised jupid. Kuigi eestlane suutis näidata võistlusel head kiirust, siis olukorraga ta rahul pole.

Ott Tänak lõhkus esimesel võistluspäeval oma vedrustuse, millega ta kaotas kiirematele umbes 45 sekundit. Siiski õnnestus eestlasel ralli lõpuks poodiumi teisele astmele tõusta.

Tänak kinnitas kiiruskatsete järgsetes intervjuudes, et ta polnud masinaga päris rahul. Laupäevasel esimesel Derramadero läbimisel kommenteeris valitsev maailmameister, et tal pole vajutamiseks enesekindlust ja ta teeb kõik, mis suudab. Päeva pikima katse järel tõdes Ott, et asjad ei tööta kohe üldse.

“Ma ei tundnud ennast kiiruskatsetel piisavalt enesekindlalt, et võinuks gaasi põhja vajutada. Üritasin leida lähenemist, millega eksimusi vältida,” võttis Tänak Mehhiko ralli järel võistluse kokku. “Reede hommik tõestas, et liigselt pingutades me ei jõua finišisse.”