M-Sport hoidis kokku vales kohas. Tiimipealik: kindlustus mahapõlenud masinat ei kata 

Esapekka Lappi auto süttis reedese kiiruskatse järel. Hoolimata soomlase meeleheitlikest kustustöödest põles masin maani maha. Jari-Matti Latvala hindas auto maksumuseks umbes 700 000 eurot ja lootis, et selle kompenseerib kindlustus.

M-Spordi kokkuhoid kindlustuse pealt on mõneti arusaadav, sest meeskond ei suple rahas ja sellised õnnetused pole rallimaailmas sagedased. “Viimati kaotasime masina täielikult 2015. aastal. Aga toona saime loota, et edasised rallid toovad meile lisatulusid,” selgitas Millener. “Praeguses olukorras me ei oska öelda, millal järgmised võistlused toimuvad.”