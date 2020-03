Spordivaria René Oruman – eksmaailmameister, kes ulatab sportlastele lahkelt abikäe Deivil Tserp , täna, 20:00 Jaga: M

TEOTAHTELINE: René Oruman lubab, et kui tema kõige uuem ettevõtmine Buyplan saab hoo sisse, hakkab ta toetama uusi sporditalente. Foto: Tiina Kõrtsini

Tippupürgijate toetamine on Eestis endiselt valusalt päevakorral, sest heauskseid sponsoreid napib. Eriti kehvas olukorras on vigastuste küüsi sattunud või eliidi varjus püsivad sportlased. 2001. aastal kaheksavõistluses noorte maailmameistriks kroonitud ja nüüd ettevõtjana igapäevast leiba teeniv René Oruman on mitut abivajajat rahasüstidega turgutanud ning kavatseb õilist tegevust jätkata.