Jari-Matti Latvala: Kas mu kannatused on märk sellest, et peaksin ralliga lõpetama? 

Latvala rallikarjäär on saanud viimasel aastal ühe tagasilöögi teise järel. Kahe hooaja vahel ei leidunud talle kohta tehasetiimis. Soomlane rentis selle aasta Rootsi ralliks Toyota WRC-masina, kuid võistlus lõppes tehnikarikke tõttu juba avapäeval.

Meeskonna pealik Tommi Mäkinen pakkus kompensatsiooniks võimalust startida Sardiinia rallil, kuid suure tõenäosusega jääb see etapp ära või lükatakse edasi. Sellega kaob Latvalal taas üks võimalus oma oskuste näitamiseks.

“Olen hakanud mõtlema, kas kõik mu kannatused on märk sellest, et peaksin ralliga lõpetama,” vahendas soomlaste ajaleht Ilta-Sanomat Latvala sõnu. “Eelmise aasta viimane võistlus Austraalias oli mulle oluline, aga see jäeti ära põlengute tõttu. Siis ebaõnnestus Rootsi ralli ja nüüd tuli koroona.”