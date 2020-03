Juventuse tähtmängijal tuvastati koroona 

"Blaise Matuidi läbis arstliku kontrolli, kus tal tuvastasti koroonaviirus," selgitas Juventus ametlikus teates. "Mängija oli alates 11. märtsist vabatahtlikus isolatsioonis. Temaga on kõik korras ja viiruse sümptomeid tal pole."

32aastane Matuidi tuli 2018. aastal Prantsusmaa rahvuskoondisega maailmameistriks. Lisaks on ta neljal korral võitnud PSG ridades Prantsusmaa kõrgliiga ja kahel korral võidutsenud Juventusega Itaalia liigas.

Matuidi on teine Juventuse mängija, kellel on koroonaviirus tuvastatud. Eelmisel nädalal andis positiivse testi keskkaitsja Daniele Rugani, mille järel siirdusid klubi 121 liiget vabatahtlikku isolatsiooni.

Itaalia kõrgliigas on teisigi klubisid, kus mängijad on koroonaviirusesse nakatnud. Sampdoria on teatanud kuuest ja Fiorentina kolmest haigestunud jalgpallurist.