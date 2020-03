Korvpall Kevin Durantil diagnoositi koroonaviirus Toimetas Eigo Kaljurand , täna, 00:12 Jaga: M

Kevin Durant. Foto: AFP/Scanpix

NBA korvpallimeeskond Brooklyn Nets teatas, et klubi neli mängijat on haigestunud koroonaviirusesse. Üks nakatunutest on kahekordne NBA võitja Kevin Durant.