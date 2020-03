Jalgpall VIDEO | Kas 10aastane poisike pani tõesti Liverpooli meeskonnale needuse peale?! Ohtuleht.ee , täna, 11:31 Jaga: M

Liverpooli peatreeneril Jürgen Kloppil on põhjust murelik olla. Poisikese kirja avamine oli ilmselgelt viga. Foto: Jon Super

Veebruaris lõi Briti meedias laineid 10aastase Põhja-Iirimaa poisi Daragh Curley kiri FC Liverpooli peatreenerile Jürgen Kloppile, milles Curely avaldas muu hulgas soovi, et Liverpool ei võidaks enam kunagi ühtegi jalgpallimängu. Klopp kirjutas poisile vastu, ja kinnitas, et teeb omalt poolt kõik, et nii ei läheks, kuid asjade edasine käik osutab, et Curley kiri tõigi Liverpoolile kamaluga halba õnne.