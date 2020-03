Korvpalli Ühisliiga loodab mängudega jätkata juba pärast 10. aprilli 

Ühisliiga, Venemaa jalgpalli kõrgliiga ja kontinentaalne hokiliiga KHL on katkestanud oma hooajad 10. aprillini COVID-19 viiruspuhangu tõttu. Juhul, kui olukord paraneb piisavalt 10. aprilliks ja erinevaid piiranguid, mis üritustele on peale pandud, alandatakse, on VTB Ühisliiga valmis taasalustama mängudega, pidama allesjäänud põhihooaja kohtumised ja play-offid.