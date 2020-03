Jee, koroona! Mõned tippsportlased võivad viiruse tõttu jackpoti võita 

Selline asjade seis annab Fujimori-sugustele sportlastele lootust, ent võitjad võivad olla ka terved riigid. On spekuleeritud võimalusega, et olümpiamängud lükatakse veel kaugemasse tulevikku ning see annab - kui nad seda suudavad - ajada asjad korda Venemaa sportlastega.

Venelastel on praeguse seisuga keelatud Tokyo olümpiamängudel võistelda, segased ajad maailmas aga annavad neile variandi süsteem korda saada ja enda õiguste eest võidelda. Praeguse seisuga on Venemaal lubatud näiteks kergejõustikus välja panna vaid kümme sportlast ja needki peavad võistlema neutraalse lipu all. Kui olümpia osas saaks ajapikendust, võiksid paljud sportlased jõuda enda süütust tõestada ning näidata, et nad polnud suure dopingusüsteemi osa.