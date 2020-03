WRC ANALÜÜS | Kas kolme esimese MM-ralli põhjal saab järeldusi teha või mitte? Mart Treial , täna, 18:20 Jaga: M

Ott Tänak ja Martin Järveoja Mehhiko rallil. Foto: AFP/Scanpix

Küllap on igal pühendunud rallisõbral kulunud juba pealuu sisse sõnad "esimese kolme MM-ralli põhjal ei saa teha mingeid järeldusi, sest need on väga spetsiifilised". Õhtuleht uuris, kas säärasel väitel on ka reaalset alust.