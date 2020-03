Brasiilia koondislase ülestunnistus: meil oli kokkulepe Messile vigu teha 

„Ta on väga unikaalne mängija. Kui Brasiilia koondis tema vastu mängis, oli meil kindel taktika, et vähemalt igaüks peab talle ühe vea tegema. Ma ei pea silmas vigu, mis talle võiks vigastuse tekitada, aga taktikalisi vigu, et tema rütmi segada,“ nentis Melo.