Soomes töötava Arbeiteri tulevik on lahtine: seal on praegu sotsiaalne katastroof!  

Klubi on ellujäämiseks algatanud lausa kampaania, kus kutsutakse inimesi ostma hooajakaarte ja fännitooteid.

"Kui sa arvestad, et kodumängu tulu on kuskil 15 000 – 20 000 eurot, siis on see väga-väga suur osa klubi eelarvest," ütles Arbeiter Viljandi Tuleviku meediakanalile antud intervjuus.

"Kui neid mänge ei ole, siis sissetulekud lõppevad. Hooajakaarte on minu teada müüdud üle 2000. Kui mõelda sponsoreerivatele ettevõtetele, siis kust võetakse [raskel ajal] esimesena maha? Loomulikult sealt, kus pole ettevõtte ellujäämiseks vajalikud kulud. Kogu Soome sport on sellises seisus.

Jäähoki-, korvpalli-, võrkpalli- ja saalibändiliigad lõpetati samuti ära, see pole ainult jalgpalli, vaid [kogu Soome spordi] suur mure. Esimene variant on, et liiga jätkub 15. juunil, aga selleni tuleb elada ja toime tulla. Kui klubidel pole sissetulekut, siis on see kõigi jaoks päris keeruline."

Kas Kotka on juba kaotanud mõne sponsori?

"Ütleme nii, et ega ma köögipoolt ei tea, ma tean ainult ametlikku infot mängijatele ja treeneritele. Tõenäoliselt on see juhtunud, muidu meid ei saadetaks kahekuulisele puhkusele, kus sissetulek on...

Tuleb mõista mõlemat poolt. Kui raha pole, siis seda ei võta kuskilt. See on sotsiaalne katastroof seal praegu ja mure kogu spordis."

Arbeiter tuli möödunud laupäeval Soomes Tallinnasse, sest jalgpalliliit soovitas meeskondadel mitte ühistrenne teha. Seepärast leidis eestlane, et mõistlikum on tulla koju pere juurde. Tema tulevik on praegu ebaselge.