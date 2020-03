Rahvusvahelise Kergejõustikuliidu president olümpiamängude ärajätmisest: kõik on võimalik, kuid praegu on vara otsustada  

Hetkeseisuga peaksid Tokyo OM algama 24. juulil ja lõppema 9. augustil, kuid koroonaviiruse levik on pannud olümpia toimumise tõsise kahtluse alla. Coe leiab, et vaatamata sellele pole mängude osas otsustamisega veel kiiret.

"Neli kuud on aega. Ärme tee järsku otsust, kui me seda tegema ei pea. Kuid kui kuupäevi on vaja edasi lükata, siis nii toimima ka peab. Selline variant on võimalik. Kõik on võimalik. Sündmused vahetuvad iga tunniga, kuid see pole otsus, mille peab praegu langetama. Proovime olukorda kontrollida, kuid hetkel pole meil väga palju teavet," vahendas Coe sõnu BBC Sport.