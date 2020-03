Inglismaa meistriliigas pikendati mängupausi veelgi 

Jalgpallihooaeg peatati 30. aprillini ning see kehtib kõikide Suurbritannia liigade, naiste liigade ja ülejäänud sarjade kohta. Inglismaa jalgpalliliit (FA) rõhutas, et endiselt püütakse leida võimalusi, kuidas hooajad täies mahus lõpetada. Esialgsete plaanide järgi pidi hooaeg läbi saama 1. juunil. Kuna jalgpalli EM lükati järgmisesse aastasse, võimaldab see klubijalgpalli kauem mängida.