ÜLLATUS? Cristiano Ronaldo on maailma väärtuslikemate mängijate seas alles 46. kohal 

Torino Juventuse ründaja väärtuseks on portaali hinnangul 75 miljonit eurot. Tõsi, portugallane on 35aastane ning temast eespool on üle 30aastastest mängijatest vaid igipõline rivaal Lionel Messi. 32aastase argentiinalse väärtuseks hinnatakse 140 miljonit eurot, mis annab kaheksanda koha.