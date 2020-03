PARALLEELUNIVERSUM: Valgevene jalgpalliliiga alustas hooaega, staadionid rahvast täis 

Valgevene jalgpalliliidu president Valdimir Bazanov oli varem öelnud, et kuna riigis on tuvastatud vaid 51 koroonaviiruse juhtumit, siis pole mingit põhjust liiga algust edasi lükata.

"Miks me ei peaks alustama?" küsis Bazanov. "Kas riigis on välja kuulutatud eriolukord? Siin pole mingit kriisi, nii et otsustasime uue hooajaga alustada nii nagu ajakava ette nägi. Lihtne."