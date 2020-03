Vehklemine Kolmel MK-etapil osalenud Lõuna-Korea vehklejal diagnoositi koroona. Korealannadega vehkles Budapestis ka kaks Eesti sportlast Toimetas Kaspar Koort , täna, 09:44 Jaga: M

Injeong Choi (vasakul) ja Irina Embrich. Foto: KIRILL KUDRYAVTSEV

Märtsi esimesel nädalavahetusel toimus Budapestis vehklemise MK-sarja etapp. Nüüd on selgunud, et kolmel Euroopast kodumaale naasnud Lõuna-Korea vehklejal on diagnoosititud koroonaviirus.