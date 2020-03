Spordivaria Rahvaspordiürituste korraldajate appikarje: võime kaotada kuni 90 protsenti tuludest Toimetas Kaspar Koort , täna, 10:06 Jaga: M

Klubi Tartu Maraton jaoks on aasta alanud eriti mustades toonides, sest lumepuudusel tuli ära jätta meie talvine laulupidu Tartu suusamaraton ning asendada see ühismatkaga. Tartu Maraton on saatnud kultuuriministeeriumile ka eraldi pöördumise, milles tõdetakse, et ilma toetuseta terendab suur oht, et nad peavad oma tegevusele joone alla tõmbama. Foto: Aldo Luud

Eesti suuremate rahvaspordisündmuste korraldajad saatsid valitsusele, kultuuriministeeriumile ja olümpiakomiteele pöördumise, milles avaldavad suurt muret koroonaviiruse põhjustatud olukorra pärast. Nenditakse, et seetõttu on oht, et saamata jääb kuni 90 protsenti eelarvetuludest.