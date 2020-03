Korvpall NBA mängijad nakatuvad järjest: koroonaviirus ka Lakersis, 76ersis ja Celticsis Toimetas Kaspar Koort , täna, 11:05 Jaga: M

Praegu pole veel teada antud, kes Lakersi mängijatest nakatunud on. Foto: Harry How

Kuigi NBA hooaeg on peatatud, on koroonavälk hakanud üha enam sisse lööma ka sealsetesse klubidesse. Kui "otsa tegid lahti" Utah Jazz ja nende staarid Rudy Gobert ja Donovan Mitchell, siis nüüdseks on koroonaviirus diagnoositud ka Detroit Pistonsi, Brooklyn Netsi, Boston Celticsi, Philadelphia 76ersi ja Los Angeles Lakersi mängijatel.