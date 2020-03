FOTOD | Olümpiatuli jõudis Jaapanisse 

Jaapanlased on seni üritanud iga hinna eest väita, et mängud toimuvad nagu plaanitud 24. juulist 9. augustini, kuid ilmselt hakkab neilegi uus reaalsus vaikselt kohale jõudma: isegi kui haigus selleks ajaks kontrolli alla saadakse, pole sportlased saanud olümpiaks piisavalt valmistuda.

"Algselt pidid lapsed tulema olümpiatuld tervitama, kuid nende ohutusele mõeldes otsustasime selle ära jätta," rääkis Tokyo mängude pealik Yoshiro Mori. "See oli väga kurb otsus. Kuid me anname endast parima, et korraldada turvaline sündmus."