Nõmme Kalju ukrainlane imestab: miks on eestlastel vaja nii palju tualettpaberit ja viina? 

Homutov tõdeb, et kodus istuda on nii igav, et võib hulluks minna. Ta ei salga, et kuigi klubi on soovitanud linna peale mitte minna ja vaikselt oma individuaalses treeninguplaanis ette nähtud jooksuring ära teha, siis tegelikult on mõne meeskonnakaaslasega ikkagi kohtud ja tennist või jalgpalli mängitud.