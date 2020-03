Seni otseülekannetele keskendunud spordikanal muudab formaati 

Iga päev on pühendatud ühele spordialale, alustatakse NBAga, järgnevad KHL ja jalgpall.

Järgmise nädala esmaspäevast alates on telekanalis erinevatele spordialadele pühendatud programmid. 23. märtsil näidatakse jäähokiliiga KHL parimaid hetki, teisipäev ja kolmapäev on pühendatud parimale jalgpallile, 26.- 27. märts parimale korvpallile ning nädalavahetus on parimate finaalide päralt.