Meenutus pöörasest mängust: „Poleks oodanud, et midagi sellist kunagi juhtuda võib.“ 

Sel aastal saja aastaseks saav Eesti korvpall on näinud arvukalt erinevaid mängijaid, kes omas ajastus tõusnud staari staatusesse. 20-aastasel ja 204 cm pikkusel ääremängijal Sander Raiestel on paljude ekspertide hinnangul kõik vajalik olemas, et ise ühel hetkel karjääris tähena Eesti korvpallitaevas särada. Kuidas noor mees, kes elanud sisuliselt kogu elu ajastul, kus aastanumbrid algavad numbriga 20, vaatab tagasi Eesti korvpalli minevikule ja millisena näeb ta meie lemmikala tulevikku ja enda generatsiooni võimalusi seda suunata?

2018. aasta juunis 19-aastasena sõprusmängus Soome vastu koondisedebüüdi teinud Raieste mäletab nooruspõlvest, et poisikesena avaldasid muljet Kristjan Kanguri ja Gert Kullamäe esitused. Aga kõige rohkem hoidis ta pöialt pikaaegsele Kalev/Cramo ja Eesti koondise kaitsespetsialistist snaiprile Gregor Arbetile. „Arbet meeldis mulle jubedalt seepärast, et mul oli tol ajal sarnaselt temale särginumbriks 13. Ta oli vist ainuke number 13 Eestis, keda ma teadsin,“ toob Raieste välja suure sümpaatia põhjuse.

Ei läinud palju aastaid mööda, kui Raieste sai oma lapsepõlve-eeskujude Arbeti ja Kanguriga koos Eesti rahvusmeeskonnas pallida. Ja mitte ainult... ühiselt kukutati kahe eelmainitu ja Janar Taltsi lahkumismängus 2019. aasta veebruaris hirmkõva Serbia meeskond. „See oli suhteliselt sürreaalne kogemus. Mõtlesin siis ise ka, kuidas kunagi kümmekond aastat tagasi vaatasin samu mängijaid väikese poisina tribüünilt. Olen tõepoolest õnnelik, et mul oli see võimalus nendega kasvõi korra koos koondises mängida. See oli tõesti uskumatu. Poleks oodanud, et midagi sellist kunagi juhtuda võib,“ meenutab Raieste rahulolevalt.