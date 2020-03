Kalev/Cramo kuulutas hooaja lõppenuks, koroonaviirusega tiimi liige tunneb end hästi 

„Vabariigi Valitsus kuulutas 12. märtsil välja eriolukorra seoses COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse pandeemilise levikuga maailmas ja sellest tingitud massilise nakatumise ohuga Eestis. Selleks, et aidata kaasa viiruse leviku tõkestamisele, on oluline järgida valitsuse ja teiste ametkondade korraldusi. Valitsus otsustas keelata avalikud kogunemised ja viia koolid kaugõppele, kehtestas sanitaarkontrolli piiridel ning sulges kultuuri- ja spordiasutused 1. maini 2020,“ selgitatakse pressiteates.

„Eesti Korvpalliliit on selleks hooajaks lõpetanud kõik liigad ja võistlused. VTB Ühisliiga on hetkel peatatud 10. aprillini. Tulenevalt sellest, et Venemaa on oma piirid sulgenud 1. maini ning Eestis ei ole võimalik kuni 1. maini mänge korraldada oleme sunnitud hooaja lõppenuks lugema.