Spordivaria Jaapani olümpiakomitee liige: sportlased ei saa end kaitsta, olümpia tuleb edasi lükata Toimetas Kaarel Täll , täna, 18:30 Jaga: M

Reedel kogunes suur hulk inimesi vaatama, kuidas olümpiamängude tuli Jaapanisse jõudis. Foto: AFP/Scanpix

Suur segadus Tokyo suveolümpiamängude ümber jätkub. Kui kogu ülejäänud spordimaailm on seisma pandud, siis jaapanlased on seni väitnud, et koroonaviiruse pandeemia olümpiat ei mõjuta. Nüüd hakkavad ka seal levima teistmoodi mõttelennud.