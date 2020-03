Vormel 1 Senna surma ajal Imola loožis viibinud Eller: „Keke Rosberg ütles kohe, et see on läinud mees.“ Eigo Kaljurand , täna, 19:21 Jaga: M

KÕIK: „Keke Rosberg ütles kohe, et see on läinud mees,“ meenutab õnnetuse hetkel 1982. aasta maailmameistriga koos istunud Are Eller. Foto: AP/Scanpix

Homme saanuks 60aastaseks kolmekordne vormel 1 maailmameister Ayrton Senna, kes hukkus traagiliselt 1994. aasta Imola etapil. Eesti vormelispetsialistid tunnistavad, et brasiillase pärand elab edasi ka veerand sajandit hiljem.