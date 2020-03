Volleässa sõnum Itaaliast: „Õppigem teiste vigadest!“ 

„Minu sõnum on lihtne. Käituge vastutustundlikult!“ alustas Perugia meeskonnas leiba teeniv Täht oma postitust. „Itaalias olles olen tajunud, kuidas ka siin inimesed ei võtnud olukorda täie tõsidusega seni, kuni asjad läksid täiesti käest ära. Siin on oma vigadest õpitud ja praegu teevad kõik selleks, et peatada viiruse levik. Õppigem teiste vigadest!“