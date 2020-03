Vollekoondise pommitaja: Istanbul on tavalisega võrreldes suhteliselt tühi 

Oliver, võrreldes Euroopaga pidasid türklased kaua vastu, aga nüüd tuli siiski otsus, et sportimine peatatakse. Mida täpsemalt otsustati?

„Esimene info oli selline, et karikas jääb välja mängimata, aga liigat üritatakse võimalusel millalgi jätkata ehk hetkel on liiga kohamängud teadmata ajaks edasi lükatud. Samas päris ametlikku teadet pole mängijad veel näinud, nii et 100% kindel asi pole. Siin klubis mõned targemad arvasid, et ka karikavõistlustele on jäetud võimalus jätkumiseks.“

Kui kaugel Türgi võrkpallikarika ja liigamängud hetkel on?

„Karikas oleks vaja mängida veerandfinaalid ehk konkurentsi on jäöänud kaheksa paremat klubi. Meie vastane veerandfinaalis on viie aasta tagune karikavõitja Ankara Halkbank, aga ühtegi mängu me veel pidada ei jõudnud.

Kuidas Istanbulis koroona tänaval silma paistab?

„Linn on tavalisega võrreldes suhteliselt tühi. Koolid on kinni pandud, suurem osa kohvikutest ja restoranidest on samuti suletud. Polegi täpselt aru saanud kas kohvikute sulgemine on vabatahtlik või osad tegelased kultuuriruumile omaselt väänavad seadust ja lihtsalt toimetavad edasi. Aga kaubanduskeskused on kõik avatud, nii et igavlev ja viirust mitte pelgav türklane päris hätta siiski ei jää.“