Sportlased mässavad olümpia õigeaegse toimumise vastu. Piotr Malachowski: hoiame surmamängud ära 

„Mängude ära jätmise otsust praegu aruteluks laual pole,“ kinnitas Eesti olümpiakomitee spordidirektor Martti Raju Õhtulehele nädala keskel. Norra spordiminister Berit Kjöll sõnas, et nemad on saatnud ametliku palve, et olümpia toimuks vaid siis, kui koroonaepideemia on kontrolli alla saadud.