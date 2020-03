Klavani koduklubi Cagliari, Lazio ja Napoli naasevad treeningutele. Itaalia jalgpallurite ühenduse juht: Mis neil arus on? 

Eesti jalgpallikoondislase Ragnar Klavani koduklubi Cagliari plaanib alates esmaspäevast teha väiksemates koosseisudes ühistreeninguid. Sama plaan on ka Rooma Laziol ja Napolil.

Samal teemal Jalgpall Koroona taandub? Klavani koduklubi alustab uuesti treeningutega "Ma ei saa aru, mis neil arus on", kurjustas Itaalia mängijate ühenduse juht Damiano Tomassi sealses meedias. "Ma ei taha vaidlust tekitada, aga praegu treenimine pole loogiline. See on ohtlik."

"Hispaanias on kümneid haigestunud mängijaid. Itaalias pole kõik teste andnud, aga sümptomitega jalgpallureid on rohkem, kui me aimata oskame," selgitas endine Itaalia koondislane. "Oleme nakatunud mängijatega otseses ühenduses ja proovime arstidelt aru saada, kas tervenemise järel jääb nende organismi mingi jälg."