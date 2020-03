VIDEO | Ott Tänak uues dokumentaalis: tundus ebareaalne sealt eluga välja tulla 

"Me ei saanud vaheajapunktidest aegu ja siis meenus, et seal on ju järv," meenutab M-Spordi insener Bernardo Fernandes 2015. aastal toimunut. “Kõik jäid vaikseks,” kirjeldab tiimi pressiesindaja Anna Rudd. "Kartsime kõige hullemat," tõdes kolmaski M-Spordi töötaja Iain Tullie.

"Helikopterist hakkasid tulema teated, et Tänaku masinat pole teedel näha ja arvatakse, et nad on vees," meenutab legendaarne rallireporter Colin Clark. "Esimene mõte oli, et kaks meest on järvepõhjas autos kinni. See tegi südame pahaks."