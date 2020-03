Jalgpall Insuldi üle elanud Ronaldo ema: olen õnnelik, et ellu jäin Toimetas Mart Treial , täna, 16:53 Jaga: M

Cristiano Ronaldo koos emaga. Pilt on tehtud eelmise aasta mais Torinos. Foto: AFP/Scanpix

Insuldi tõttu haiglasse sattunud jalgpallur Cristiano Ronaldo ema Dolores Aveiro (65) pääses täna koju ja teatas sotsiaalmeedias, et on õnnelik, et on elus.