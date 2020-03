PARATAMATU: ka jäähoki MM alistus koroonaviirusele 

"See on karm reaalsus, mida rahvusvaheline hokipere peab aktsepteerima," sõnas IIHFi president Rene Fasel alaliidu kodulehel.

"Koroonaviirus on globaalne probleem, mis nõuab valitsustelt suuri pingutusi. IIHF peab tegema kõik, et võitlust toetada. Peame asetama spordi tagaplaanile ja toetama nii valitsusi kui ka hokiperekonda."



Turniiri viimastel päevadel Zürichis toimuma pidanud IIHFi iga-aastane kongress lükati teadmata ajaks edasi. Tänavust turniiri teise riiki viia pole võimalik, kuid kongressil arutatakse varianti anda MM Šveitsile mõnel teisel aastal. Toda stsenaariumit raskendab asjaolu, et MMi korraldajad on juba praegu paigas kuni aastani 2025.



Juba varem oli IIHF teatanud, et ära jäävad kõik meeste madalamate divisjonide, naiste ja noorte MM-turniirid.