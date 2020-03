FOTOD ja VIDEO | Relvastatud röövlid ründasid Nigeeria jalgpallimeistri bussi 

"Jõudsime Okigwesse, kui nägime paari veidrat kutti tee peal," kirjeldas meeskonna kaitsja Stephen Egbe ESPNile. "Möödusime neist, aga ma usun, et nad oli seal selleks, et informeerida teisi, kes olid kaugemal.

Edasi sõites nägime uusi kutte, mõned neist olid relvastatud. Nad käskisid meil peatuda, kuid märkasime, et nad pole korrakaitsjad, seega ütlesime juhile, et ta ei peatuks. Ta kiirendas, mispeale viskas üks neist rauatükiga akna katki ja vigastas [ründaja Cyril] Olisemat."

Säärane juhtum pole Nigeerias sugugi esmakordne. Pikad bussireisid on röövlite tõttu sealsete jalgpallurite suur mure. Häda on selles, et enamasti pole klubidel raha, et kasutada mängudele sõitmiseks lennukit.