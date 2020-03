SPORT KARANTIINI AJAL: Prantsusmaa mees jooksis rõdul täispika maratoni 

Ta tunnistab, et ringide lugemine läks tal sassi, kuid sammulugeja mõõtis distantsi ajal, kui tema mõtted uitasid. "Mõtlesin paljude asjade peale. Näiteks sellele, et mis saama hakkab olukorras, kui maailm on peatunud. Õppisime ajaloost sõdade kohta, kuid see on midagi enamat."