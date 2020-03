FANTAASIALE VABA VOLI: sportlased soovitavad tubaseid tegevusi, mille saatel eriolukord mööda libistada 

Hea aeg on ka oma arvutis olevate piltide sorteerimiseks, mida võiks ilmutada ja nii edasi.

Kahjuks tuleb tunnistada nüüd, kui on aega veidi rohkem meie telemaastikul toimuvat vaadata, et seal pakutav programm on alla igasugust arvestust (vähe sisu, palju reklaame). Soovitaksin filmid ja seriaalid võimalusel ise hankida.

Arvan, et kogu seda vaba aega ei olegi alati vaja millegagi sisustada, võtke aega ka iseenda mõtete kuulamiseks ning lihtsalt igavlegegi veidi. Vahel tekivadki parimad mõtted just siis."

Kristina Kuusk. Foto: Robin Roots

Sõudja Allar Raja: "Meie peres on nii, et mina käin ikka üks-kaks korda päevas kodust ära trennis. Neile, kes tõesti kodust välja minna ei julge, ei taha, ei saa (liikumine tapab stressi ja toniseerib ajutegevust) pakuksin välja seda, mida vaatan oma abikaasa pealt. Muidugi võin ära mainida, et peamiselt saavad lapsed lihtsalt rohkem tähelepanu ja võtame olukorda rahulikult. Aga lisaks teeme mõtteharjutusi natuke teise nurga alt.

See tähendab, et mõtleme, kuidas kasvatada sõltumatust igapäevamugavusest (elekter, vesi, poed ja transport). Alustasime sellest, et valisime välja optimaalse suuruse ja hinnaga kasvuhoone ning plaanime peale kanade pidamise kasvatada ka enda aedvilju. Samuti katsuks kulude ja tulude ja säästmise (investeerimine) vahekorda hoida positiivsena, sest kasvava majanduse juures jääb see tihtilugu tagaplaanile."

Allar Raja. Foto: Tiina Kõrtsini