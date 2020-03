Itaalia jalgpallilegend nakatus koroonaviirusesse 

Endise koduklubi juures tehnilise direktorina töötav Maldini on küll viimased kaks nädalat elanud isolatsioonis, kuid haigestus viirusesse sel nädalal, teatab AC Milan.

"AC Milan kinnitab, et klubi tehniline direktor Paolo Maldini sai teada, et kohtus inimesega, kes hiljem koroonaviirusesse nakatus ning pärast seda hakkas tal endal esinema viiruse sümptome. Ta andis eile proovi, mis osutus positiivseks. Ka tema poeg Daniel, kes mängib AC Milani noortemeeskonnas ründajana ja kes on ka esindusmeeskonnaga treeninud, andis samuti positiivse proovi," kõlab teadaanne AC Milani koduleheküljel.