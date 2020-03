Saaremaa võrkpalliklubi kapten: meeskonnas on koroonaviirusesse nakatunud viis või kuus inimest 

31aastane sportlane lisas, et nüüdseks on mehed tervenenud ning tunnevad end oluliselt paremini.

"Meeskonnas nakatus viirusesse viis või kuus inimest, kuid ainult kahel oli palavik. Praeguseks on nad paranenud. Arvan, et kuna meil, sportlastel on tugevam keha, mis on võimaldanud kiiremini terveneda," lausus Maciel.