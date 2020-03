Olümpia Reuters: korraldajad on hakanud valmistuma olümpia edasilükkamiseks Toimetas Mihkel Talivee , täna, 12:00 Jaga: M

Tokyo 2020. Foto: Reuters/Scanpix

Kuigi koroonaviirus on peatanud maailmas sisuliselt kogu sporditegevuse, on Jaapani valitsus vankumatult kinnitanud, et Tokyo olümpiamängud kõigele vaatamata ikkagi toimuvad. Kuid nüüd väidetakse, et siiski on hakatud valmistuma ka OMi potentsiaalseks edasilükkamiseks.