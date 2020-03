Magnus Kirdi konkurent: Tokyo OM, kui see toimuma peaks, jääb mulle viimaseks 

Neli aastat tagasi 88.24ga hõbemedalit võites sai 31aastane keenialane kirja ainult ühe katse, neljandas voorus vigastas odaviskaja oma hüppeliigest ning pidi kahest viimasest üritusest loobuma.

YouTube'ist videoid vaadates odaviske selgeks õppinud Yego tunnistab, et olümpiakuld on tal olnud pikalt unistuseks.

"Olümpiamängude võitmine on mu peamine eesmärk. Olen sellest unistanud alates Rio OMist. Tahan tohutult kuldmedalit. Tahan teha selle teoks ilusas Tokyo linnas ning siis vastavalt tähistada," sõnas keenialane BBC-le.

Endiselt lasub olümpiamängude toimumise kohal suur segadus. Kuigi Jaapani valitsus on väitnud, et OM toimub kindlasti, on hakanud levima ka infot selle kohta, et tegelikkuses valmistutakse ka mängude edasilükkamiseks. Teised suured spordiüritused, nagu näiteks jalgpalli EM, Vormel 1 etapid ja tennise suure slämmi turniirid on juba aasta lõppu või järgmisesse aastasse tõstetud.

Yego loodab, et kui OMi korraldamises midagi muudetakse, siis oleks selleks kõigest väike edasilükkamine. Ärajätmist ta mingil juhul ei taha.

"Need on kindlasti mu viimased olümpiamängud. Ma ei taha ette kujutada, et need võidakse edasi lükata või üldse ära jätta. 2024. aasta OM on veel nii kaugel ning vanus jõuab mulle järele. Ma ei saa mingil juhul püsida konkurentsivõimeline veel neli aastat," sõnas Yego.

Keenias suleti nädala alguses kõik spordiasutused 30 päevaks ning hetkel püütakse ohjas hoida koroonaviirusesse nakatunute arvu. Aafrika rekordi 92.72 omanik selgitas, et kõik sulgemised on jätnud tema treeningutele jälje.