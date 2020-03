M-Spordi boss: ilmselt jääbki saladuseks, miks Lappi Ford Mehhikos loetud minutitega maha põles 

Tulekahju järel ei jäänud soomlase masinast järele suurt midagi, kuid see vähene, mis jäi, on nüüd jõudnud Mehhikost M-Spordi keskusesse Suurbritannias.

Esapekka Lappi ise pakkus DirtFishi ralliportaaliga rääkides, et ilmselt oli kusagilt välja pääsenud kütus, mis põhjustas tule kiire leviku ning selle, et auto oli mõne minutiga lausleekides. "Sõidu ajal ei viidanud mitte midagi, et see võiks juhtuda," laiutas soomlane käsi.