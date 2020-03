Ministeerium: tennisekeskustele pole antud eriluba avada välisväljakud ja korraldada seal trenne 

Kultuuriministeeriumi pöördumine täismahus

Kultuuriministeerium kinnitab, et klubid ja treenerid ei tohi initsieerida tegevusi, mis toovad inimesi kokku ja suurendab viiruse leviku ohtu, ka välisrajatistel.

Palume juhinduda kultuuriministeeriumi korduma kippuvatest küsimustest, kus on kirjas:

Millised tegevused on vabas õhus ja välisrajatistel lubatud?

Vabas õhus asuvatele spordirajatistele ei ole keeldu rakendatud ning need on sarnaselt tervise- ja looduslike õpperadadega lubatud. Sellegipoolest on oluline, et rajatise omanikud teevad kõik selleks, et oleks võimalik järgida kõiki terviseameti soovitusi. Samuti peab rajatise haldaja tagama, et seal toimuvad tegevused ei lähe vastuollu kehtestatud piirangutega.

Juhul kui vabas õhus asuva spordirajatise kasutamine on tasuline, siis on oluline, et tasumine lahendatakse viisil, mis ei lähe kehtiva piiranguga vastuollu (siseruumid jäävad suletuks ja täiendavaid teenuseid ei pakuta jne).