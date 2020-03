Neuville: Tänakust on auto arendamisel kõvasti abi 

Neuville märkis, et kuna tema sõidab Hyundais juba 2014. aastast, siis eelnevalt Toyotas ja M-Spordis kihutanud Tänak tõi kaasa väga vajalikku n-ö kõrvalpilku.

"Kiirus on meil päris hea, aga kui suhtlesin Otiga, sain aru, et tegelikult on meil veel päris palju potentsiaali," rääkis Neuville.