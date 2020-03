Olümpia VIIMAKS OMETI: ROK kaalub olümpiamängude edasi lükkamist Toimetas Kaspar Koort , täna, 20:49 Jaga: M

ROKi president Thomas Bach. Foto: LOUISA GOULIAMAKI

Rahvusvaheline Olümpiakomitee (ROK), kes seni on raiunud kui rauda, et Tokyo olümpiamängud toimuvad koroonapandeemia kiuste nii nagu ette nähtud 24. juulist 9. augustini, on viimaks kaalumas spordipeo edasi lükkamist. Mängude sootuks ära jätmine ROKi plaanidesse siiski ei mahu.