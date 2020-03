Spordivaria Koroonaviirus lõi Eesti korv- ja võrkpalliklubidel jalad alt: meeskondade juhid kinnitavad, et seis on ülikeeruline Eigo Kaljurand , täna, 22:00 Jaga: M

TÜHJAD TRIBÜÜNID: Ajal, kui Eesti palliklubid üritavad ellu jääda, valitseb spordisaalides tühjus. Foto: Heiko Kruusi

13. märtsil teatas Eesti võrkpalliliit, et seoses koroonaviiruse pandeemilise levikuga ei mängita sel kevadel täiskasvanute meistritiitleid välja. Päev hiljem lõpetas ka korvpalliliit liigahooaja. Mõlema spordiala klubijuhid möönavad, et kriisiolukord on tiimid pannud keerulisse rahalisse olukorda.