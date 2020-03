Spordivaria Suurriigid boikoteerivad tänavusi olümpiamänge Toimetas Kaarel Täll , täna, 08:40 Jaga: M

Kell, mis loeb minuteid olümpia alguseni. Foto: AP/Scanpix

Kanada olümpiakomitee andis teada, et nemad ei osale 2020. aastal Tokyo suveolümpiamängudel. Austraalia spordijuhid ütlesid oma atleetidele, et tänavuseks olümpiaks pole mõtet valmistuda, vaid pigem tasub treenida mõttega, et suurvõistlus toimub aastal 2021.