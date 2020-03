„See on kõige lollim asi, mida olen kuulnud!“ Pommuudis muudab murdmaasupi veelgi lahjemaks 

„Ei, see pole ju tõsi? See on kõige lollim asi, mida olen kuulnud,“ tõdes endine Rootsi murdmaasuusakoondise treener Ole Morten Iversen. Nüüd juhendab ta norralannasid. „Olen üllatunud ja kurb. Mul on kogu murdmaasuustamisest kahju. Ta on meie ala jaoks imeline saadik. Teda ei austata mitte ainult Rootsis, vaid ka Norras,“ rääkis Iversen ajalehele VG.