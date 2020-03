Jalgpall Reali jalgpallistaari isa karantiini ajal pidutsenud pojast: kui ta peab vangi minema, siis sinna ta ka läheb Toimetas Mihkel Talivee , täna, 17:31 Jaga: M

Luka Jovic. Foto: Reuters/Scanpix

Selle asemel, et karantiinis püsida, otsustas Madridi Reali ründaja Luka Jovic siirduda kodumaale Serbiasse ning seal nähti teda Belgradi tänavatel tüdruksõbra sünnipäeva tähistamas. Riigi president Aleksandar Vucic avaldas, et hetkel on jalgpallur uurimise all ning kui peaks selguma, et ta süüdi on, ähvardab teda vanglakaristus.