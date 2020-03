AMETLIK: jaapanlased ja ROK jõudsid kokkuleppele, et Tokyo olümpia lükatakse edasi 

ROKi avalduses seisab, et arvestades asjaolusid ning maailma tervishoiuorganisatsiooni WHO värsket informatsiooni, leiti koos Jaapani peaministri Shinzo Abega, et Tokyo olümpiamängud tuleb lükata 2021. aastasse. Nenditakse, et seda tuleb teha selleks, et kaitsta sportlaste, kõigi olümpiamängudega seotud inimeste ja rahvusvahelise kogukonna tervist.