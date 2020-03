Jaapani peaminister: oleme jõudnud ROKiga kokkuleppele, et Tokyo olümpia lükatakse edasi 

Rahvusvahelise olümpiakomitee (ROK) liige Dick Pound ütles juba eile, et Tokyo mängud lükatakse edasi.



"ROKi andmete põhjal on otsustatud, et mängud lükatakse edasi. Hetkel pole veel selge, kuidas see täpselt välja näeb, kuid tean seda, et olümpia ei alga 24. juulil. Täpsemad detailid tulevad järgmise nelja nädala jooksul etapiliselt," lausus Pound intervjuus USA Today Sportsile.